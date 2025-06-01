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В Тюмени с 12 по 15 июня автобусы будут работать по расписанию выходных

Общество, 08:54 11 июня 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

По расписанию выходных дней будет работать общественный транспорт в Тюмени с 12 по 15 июня, сообщает Тюменьгортранс.

Расписание для пассажиров общественного транспорта доступно в разделе "Расписание" на сайте tgt72.ru, в мобильном приложении "Тюменский транспорт", по бесплатному номеру телефона информационно-справочной службы 8-800-250-0722.

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# общественный транспорт

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