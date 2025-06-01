В Тюменской области определили лучших специалистов социальной сферы

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Торжественное награждение победителей регионального этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства в сфере социального обслуживания состоялось 10 июня в региональном центре "Семья". 14 лучших специалистов представят Тюменскую область на федеральном уровне.

Масштабное состязание проходило с 1 апреля по 1 июня 2025 года. В этом году конкурс установил рекорд по количеству участников – на суд экспертной комиссии представили 62 конкурсные заявки по 15 номинациям. По итогам электронного голосования определены 45 призеров, включая представителей негосударственных организаций.

Экспертная комиссия состояла из семи тюменских специалистов. Прозрачность конкурса обеспечивается проведением регионального и федерального этапов на сайте Минтруда.

Директор департамента социального развития Тюменской области Дмитрий Грамотин подчеркнул значимость события: "Основной задачей для нас является выявление лучших практик и их тиражирование среди коллег. Это необходимо для повышения эффективности всей системы социальной защиты и обслуживания населения. В сентябре лучшие представители региона отправятся на всероссийский финал в Сочи".

Среди победителей конкурса – специалист по социальной работе комплексного центра социального обслуживания населения Вагайского района Ирина Щетинина, занявшая призовое место в номинации по добровольчеству. Поделившись впечатлениями с корреспондентом информационного агентства "Тюменская линия", она отметила: "Участвую в конкурсе профмастерства второй год. Это отличная возможность поделиться своим опытом и узнать что-то новое от специалистов из других территорий. В нашем районе активно развивается серебряное добровольчество, проводится множество мероприятий, и с каждым годом количество волонтеров растет".

По словам организаторов, высокое качество представленных работ позволило учредить дополнительные призовые места в ряде номинаций, что говорит о растущем профессиональном уровне специалистов социальной сферы региона.

Инна Кондрашкина