Администрация Уватского района общается с жителями в соцсетях

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Способы коммуникации с жителями улучшают в Уватском районе. Все большее распространение получает общение с помощью социальных сетей и мессенджеров, сообщает пресс-служба районной администрации.

"23 июня пройдёт прямая линия в ВК, на неё уже поступают обращения. Тем для разговора много, они касаются как текущих, так и общих вопросов. Кроме того, на этой неделе наше коммунальное предприятие "Туртасское КП" заводит свой телеграмм-канал для оперативного информирования населения о проведении планово-профилактических и аварийных работах на объектах жилищно-коммунального хозяйства Уватского района", - рассказал глава Уватского района Вячеслав Елизаров.

Помимо информирования новый канал общения направлен на улучшение качества оказываемых услуг. В нем есть чат, в котором каждый житель района может направить обращение о качества услуг, оказываемых потребителю, работе аварийных бригад. Можно проинформировать о возникновении аварийных ситуаций.