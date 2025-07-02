Третий сезон Всероссийского проекта "Университетские смены" стартовал в ТИУ
Третий сезон Всероссийского проекта "Университетские смены" стартовал в Тюменском индустриальном университете, сообщает Центр по внешним коммуникациям вуза.
1 июля в Тюмень прибыла группа школьников из Брянской области Трубчевского, Суземского и Севского районов. Эти ребята – гордость своего региона, отличники учебы, активные участники спортивных соревнований и лидеры "Движения первых".
В течение двух недель их ждет увлекательное погружение в мир науки, технологий и инноваций. Образовательная программа смены включает в себя разнообразные мастер-классы, познавательные экскурсии, профориентационные мероприятия и вдохновляющие встречи с ведущими учеными и преподавателями ТИУ.
"Университетская смена" интегрирована в проект "Инженерный резерв России". Это значит, что программа будет ориентирована на раннюю профориентацию школьников в инженерной сфере, знакомя их с различными направлениями и перспективами этой востребованной профессии.
Тюменский индустриальный университет уже третий год подряд выступает в роли гостеприимной площадки для реализации проекта "Университетские смены", демонстрируя свою приверженность поддержке талантливой молодежи и развитию кадрового потенциала страны.
В предыдущие годы университет принимал: школьников из Мариуполя, Сартаны и Луганска, которые получили ценные знания и навыки, а также новые возможности для личностного роста и развития.