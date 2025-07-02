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Третий сезон Всероссийского проекта "Университетские смены" стартовал в ТИУ

Общество, 12:14 02 июля 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Третий сезон Всероссийского проекта "Университетские смены" стартовал в Тюменском индустриальном университете, сообщает Центр по внешним коммуникациям вуза.

1 июля в Тюмень прибыла группа школьников из Брянской области Трубчевского, Суземского и Севского районов. Эти ребята – гордость своего региона, отличники учебы, активные участники спортивных соревнований и лидеры "Движения первых".

В течение двух недель их ждет увлекательное погружение в мир науки, технологий и инноваций. Образовательная программа смены включает в себя разнообразные мастер-классы, познавательные экскурсии, профориентационные мероприятия и вдохновляющие встречи с ведущими учеными и преподавателями ТИУ.

"Университетская смена" интегрирована в проект "Инженерный резерв России". Это значит, что программа будет ориентирована на раннюю профориентацию школьников в инженерной сфере, знакомя их с различными направлениями и перспективами этой востребованной профессии.

Тюменский индустриальный университет уже третий год подряд выступает в роли гостеприимной площадки для реализации проекта "Университетские смены", демонстрируя свою приверженность поддержке талантливой молодежи и развитию кадрового потенциала страны.

В предыдущие годы университет принимал: школьников из Мариуполя, Сартаны и Луганска, которые получили ценные знания и навыки, а также новые возможности для личностного роста и развития.

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# образование , ТИУ

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