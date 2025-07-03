Онлайн-магистратуру "Устойчивое управление отходами" презентуют в ТюмГУ

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В онлайн-магистратуру "Устойчивое управление отходами" по направлению "Экология и природопользование" приглашает абитуриентов Школа естественных наук. На учебный год 2025/2026 выделено 20 бюджетных мест и 10 платных мест, сообщает управление стратегических коммуникаций ТюмГУ.

Онлайн-презентация программы состоится 3 июля в 19 часов (тюменское время).

Программа готовит высококлассных специалистов в области экологии, способных решать актуальные задачи по предотвращению, сокращению, утилизации и обезвреживанию отходов.

Магистратура полностью реализуется в онлайн-формате, что позволяет совмещать учебу с работой и проживать в любом регионе.

Спикеры онлайн-встречи: PhD, к.г.н., доцент кафедры геоэкологии и природопользования, руководитель программы Ольга Притужалова; доцент кафедры геоэкологии и природопользования, заместитель начальника управления индивидуальных образовательных траекторий ТюмГУ, соруководитель программы Лилия Черемных; преподаватели и выпускники магистратуры.

Ссылка для подключения https://telemost.360.yandex.ru/j/4776349503.