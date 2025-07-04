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Выпускникам Тюменского медицинского университета торжественно вручили дипломы

Общество, 18:35 04 июля 2025

Инна Пахомова, ИА Тюменская линия | Фото: Инна Пахомова, ИА Тюменская линия

Торжественное вручение дипломов об окончании вуза выпускникам Тюменского медицинского университета состоялось 4 июля. По этому случаю во внутреннем скверике между корпусами был организован яркий праздник.

"В этом году у нас много событий произошло и происходит впервые. Например, первый выпуск среднего профессионального образования. Сегодня выпускаются люди, которые три года дополнительно к напряженной программе медицинского образования участвовали в HPSM – программе по повышению квалификации студентов. Их дополнительно обучали по многим направлениям, это касается и наукометрии, исследовательского протокола. Надеемся, в ближайшее время эти ребята включатся в состав университета в качестве преподавателей. Много выпускников получают красные дипломы", – поделился ректор ТМУ Иван Петров.

Диплом об окончании университета получил 651 выпускник, из них 84 человека окончили вуз с отличием. Это молодые врачи, провизоры, организаторы здравоохранения. Из них 205 человек обучались по договорам целевого направления с департаментами здравоохранения Тюменской (102), Курганской областей (60), ХМАО — Югры (24) и ЯНАО (16).

На празднике можно было встретить и иностранных студентов. В 2025 году среди выпускников — 23 иностранца из Нигерии, Египта, Индии, Колумбии и других стран. Они обучались на "Лечебном деле", "Стоматологии". Двое иностранцев стали обладателями красного диплома.

"Часть иностранных студентов планирует остаться в Тюмени, продолжить образование в ординатуре в нашем университете. Другие поедут в свои страны, чтобы сдавать сертификационные экзамены, подтверждать право работать врачами. Мы надеемся, что у них всё получится, желаем им успехов", – дополнил ректор.

Абоубакр Махмуд Эссам Элмоунир из Египта проживает в Тюмени семь лет. Он выбрал для себя направление кардиохирургии. Мужчина планирует остаться в России, говорит, что очень привык к Тюмени. В дальнейшем он хочет поступить в ординатуру. Уже семь месяцев он работает медбратом в отделении неотложной помощи поликлиники № 2.

Выпускников со сцены поприветствовали почетные гости, с номерами выступили коллективы "Формейшн Вера" и "Гелиос". Ректор ТМУ поздравил присутствующих и напомнил, что со студентами было прожито многое: волонтерство и практика в пандемию, огромное количество мероприятий. Студенты нашего университета достойно держат марку вуза и тюменского здравоохранения.

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Для Дарины Коробейниковой, которая училась на педиатра, шесть лет пролетели незаметно. Настрой у девушки — оптимистичный, хочет реализовать все задуманное.

"Поступить на педиатрию советовали родители, у самой был интерес. Хотелось какой-то высшей цели. Я выбрала педиатрию, потому что дети — это будущее, так я смогу хотя бы косвенно, но повлиять на него”, — поделилась Дарина.

Свою карьеру девушка планирует начать в стенах больницы № 3 Тобольска. Пять лет она проходила там практику. Выпускница отмечает, что там замечательный дружный коллектив, в котором люди готовы прийти друг другу на помощь.

Кроме того, на сцене отличившимся выпускникам вручали благодарности и признательности.

Заместитель директора регионального департамента здравоохранения Татьяна Новикова вручила письма за высокую успеваемость в учебной деятельности и активное участие в общественной жизни университета. Она отметила, что система здравоохранения страны и Тюменской области претерпевает большие изменения.

"Благодаря правительству Российской Федерации, Тюменской области вас примут в современные, полностью цифровизованные медицинские клиники с новым оборудованием. Регион вправе гордиться той информатизацией и технологиями, которые используются уже давно. Профессиональные коллективы и опытные наставники не дадут потеряться в практике. Вас ждут новые победы, успехи, благодарные сердца пациентов”, — произнесла Татьяна Новикова.

Благодарственные письма за достижения в научной деятельности вручила директор департамента образования и науки Тюменской области Дина Горковец. Среди них — уроженец Нефтеюганска Николай Трусов. Три года он обучался проектной и исследовательской деятельности по программе High Professional Skills of Medicine (HPSM). Два года он занимал пост председателя центра студенческой молодежной науки ТМУ, был координатором Уральского федерального округа в Совете молодых ученых Минздрава России.

"В рамках HPSM мы занимались проектной деятельностью. У нас были две инициативы. Первый проект касался стикеров-индикаторов свежести продуктов. Второй – "Кадровый резерв здравоохранения" — определяли компетенции руководителей медицинских организаций Тюмени”, — рассказал выпускник.

В дальнейшем молодой человек планирует поступать в Москве, в магистратуру по управлению и экономике здравоохранения.

Из-за сильного ливня гостям праздника пришлось перейти в зал в университете. Ректор вручил красные дипломы там.

Инна Пахомова

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