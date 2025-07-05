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Тюменские врачи извлекли зуб из легких пациента

Общество, 11:45 05 июля 2025

департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

Врачи областной больницы №14 из села Казанское извлекли зуб из легких 49-летней женщины. По словам пациентки, ее мучил длительный кашель, пишет департамент здравоохранения Тюменской области.

В анамнезе у женщины — бронхиальная астма. Ранее она прошла лечение пневмонии, но кашель сохранился. Врач-терапевт направил ее на компьютерную томографию органов грудной клетки, которая показала инородное тело в правом нижнем долевом бронхе правого легкого.

Врач-эндоскопист Гайрат Абдиев провел пациентке бронхоскопию, эндощипцами "крысиный зуб" с трудом, но извлёк из легкого зуб.

Со слов пациентки она его проглотила, когда ела. Врачи предположили, что фрагмент зуба мог попасть в дыхательные пути при случайном вдыхании, например, во время рвоты или при травмирующем воздействии. Это могло закончиться серьёзной медицинской ситуацией.

После нескольких дней пребывания в больнице, женщину выписали с улучшением состояния здоровья.

департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

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# врачи , здравоохранение

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