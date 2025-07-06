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Три тысячи зрителей посетили открытие музыкального фестиваля в Тобольске

Общество, 14:47 06 июля 2025

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Три тысячи зрителей посетили открытие фестиваля "Лето в Тобольском кремле". Об этом заявил заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев.

"Здесь было все, чего мы ждём от культурного события федерального масштаба - выступление звёзд оперной сцены, которые известны всему миру, разнообразная программа из классики и популярной музыки. Даже погода подстроилась под концерт - за полчаса до него лил дождь, но к его началу тучи рассеялись. В этот вечер музыка нас всех связала. А как тепло зрители приняли песни из репертуара нашего земляка, выдающего певца Юрия Гуляева", - поделился впечатлением Андрей Пантелеев в своем Telegram-канале.

Он отметил, что жителей региона и его гостей ожидают фестивальные события. В течение ближайшей недели пройдут концерты не только на открытой сцене, расположенной у стен Тобольского кремля, но в Тобольском драматическом театре, Церкви Захарии и Елизаветы и во Дворце Наместника. А завершится фестиваль 12 июля выступлением Тюменского филармонического оркестра под управлением Юрия Медяника и популярного певца Мота.

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