Обучение в летних школах Тюменского медуниверситета прошли 230 школьников УФО

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230 школьников 6-11 классов из разных регионов УФО стали участниками педиатрической и медико-фармацевтической летних школ Тюменского медицинского университета в июне. Они участвовали в практикумах и интеллектуальных играх, ставили эксперименты и ходили на экскурсии.

По информации пресс-службы вуза, ученики МФШ изучали жизнь на планете через призму микробов, осваивали азы биотехнологии и биоинженерии. А старшеклассники, которых заинтересовала профессия педиатра, знакомились с работой врачей Перинатального центра, клинического госпиталя "Мать и дитя".

"Было интересно побывать в лечебных центрах и увидеть все своими глазами. Понравилось, как педагоги объясняют сложную информацию, и атмосфера на занятиях была особенной. Когда учишься с единомышленниками, будущими коллегами, это заряжает энтузиазмом", - отметили старшеклассники Сергей Соболев и Ярослав Салямов.

Ученица медицинского класса Ульяна Григорьева второй раз проходит обучение в педиатрической школе ТМУ: "Мне нравится, что при составлении программы были учтены наши пожелания, которые были высказаны в прошлом году. Здесь я хочу "нащупать" медицинское направление, в котором буду профессионально развиваться. На одной из экскурсий мне очень приглянулась профессия эмбриолога".

Представители ректората, подводя итоги работы летних школ ТМУ, подчеркнули, что время, проведенное здесь, стало для старшеклассников инвестицией в будущее.

"Надеюсь, что вы прониклись духом медицины и убедились, что профессия врача – одна из самых гуманных и многообещающих. Искренне надеюсь увидеть вас в числе наших студентов", – сказал и.о. проректора по молодежной политике и региональному развитию ТМУ Алексей Ефанов.

Летние школы для школьников продолжат работу в новом учебном году.