Счастливые семьи Тюмени встретятся в молодежной "Башне"

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Фестиваль счастливых семей состоится на площадке молодежной резиденции "Башня" в Тюмени 12 июля.

Гости поучаствуют во Всероссийском марафоне "Зарядка Героя" и других спортивных состязаниях, создадут символ семьи своими руками, сыграют в настольные игры и посмотрят фильм "Артек. Большое приключение". Начало — в 15 часов, сообщает информационный центр областного правительства.

Финалом станет массовая акция, где семьи выстроятся в форме сердца и вместе запишут трогательное видеопоздравление.