Счастливые семьи Тюмени встретятся в молодежной "Башне"
Фестиваль счастливых семей состоится на площадке молодежной резиденции "Башня" в Тюмени 12 июля.
Гости поучаствуют во Всероссийском марафоне "Зарядка Героя" и других спортивных состязаниях, создадут символ семьи своими руками, сыграют в настольные игры и посмотрят фильм "Артек. Большое приключение". Начало — в 15 часов, сообщает информационный центр областного правительства.
Финалом станет массовая акция, где семьи выстроятся в форме сердца и вместе запишут трогательное видеопоздравление.