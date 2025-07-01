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Счастливые семьи Тюмени встретятся в молодежной "Башне"

Общество, 08:43 10 июля 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Фестиваль счастливых семей состоится на площадке молодежной резиденции "Башня" в Тюмени 12 июля.

Гости поучаствуют во Всероссийском марафоне "Зарядка Героя" и других спортивных состязаниях, создадут символ семьи своими руками, сыграют в настольные игры и посмотрят фильм "Артек. Большое приключение". Начало — в 15 часов, сообщает информационный центр областного правительства.

Финалом станет массовая акция, где семьи выстроятся в форме сердца и вместе запишут трогательное видеопоздравление.

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# День семьи любви и верности , фестиваль

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