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Девять инвестиционных проектов на 73 млн рублей реализовали в Ишиме

Экономика, 17:01 09 июля 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив)

Девять инвестиционных проектов на общую сумму 73 млн рублей реализовали в Ишиме за полугодие. В городе создано 63 новых рабочих места, сообщает инвестиционное агентство Тюменской области.

В числе реализованных проектов: пять - в сфере общественного питания; два — в медицине, по одному в производстве и розничной торговле.

Особое внимание — открытию двух новых медицинских центров: "Шарани-Мед" и центра диагностики "Мир МРТ". Эти проекты не только расширяют доступность и качество медицинских услуг для жителей Ишима и ближайших районов, но и способствуют развитию экономики города.

"Открытие новых медцентров — важный шаг для повышения качества жизни населения и создания дополнительных рабочих мест", — отметил первый заместитель главы администрации Ишима, инвестиционный уполномоченный Игорь Швецов.

Всего в 2025 г. в Ишиме запланирована реализация 24 инвестиционных проектов с созданием 213 рабочих мест.

Директор представительства регионального инвестиционного агентства в Ишиме Евгений Кирюшин, +7 952 341 22 13, ishimzone@obl72.ru.

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