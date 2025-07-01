  • 11 июля 202511.07.2025пятница
  • USD77,9029
    EUR91,4992
  • В Тюмени 19..21 С 5 м/с ветер северо-западный

В электронную школу Тюменской области добавили "Алису"

Общество, 17:42 11 июля 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Функцию включения голосового помощника "Алиса" добавили в электронную школу Тюменской области. С ее помощью с нового учебного года можно узнать информацию об оценках, домашнее задание, расписание и так далее, сообщает региональный департамент информатизации.

Инструкция для подключения "Алисы" к приложению "Моя школа. Дневник" - здесь.

"Наступили каникулы, а мы продолжаем развивать цифровые сервисы к новому учебному году, подключить навык можно уже сейчас", - сказал директор департамента информатизации Тюменской области Станислав Логинов.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# департамент информатизации Тюменской области

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:35 11.07.2025Движение по мосту через реку Ишим открывают в Абатском округе
18:04 11.07.2025Тюменские пенсионеры поддерживают здоровый образ жизни
17:53 11.07.202512 июля - события дня
17:42 11.07.2025В электронную школу Тюменской области добавили "Алису"

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора