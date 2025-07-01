В электронную школу Тюменской области добавили "Алису"

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Функцию включения голосового помощника "Алиса" добавили в электронную школу Тюменской области. С ее помощью с нового учебного года можно узнать информацию об оценках, домашнее задание, расписание и так далее, сообщает региональный департамент информатизации.

Инструкция для подключения "Алисы" к приложению "Моя школа. Дневник" - здесь.

"Наступили каникулы, а мы продолжаем развивать цифровые сервисы к новому учебному году, подключить навык можно уже сейчас", - сказал директор департамента информатизации Тюменской области Станислав Логинов.