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Тюменские медики призывают беречь глаза при купании

Общество, 09:41 12 июля 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

О правилах безопасности для глаз при купании рассказали специалисты Тюменского областного офтальмологического диспансера.

"Купайтесь только в безопасных водоёмах, где нет запрещающих табличек, вода не цветёт. В бассейне и при плавании на открытой воде надевайте плавательные очки – это лучшая защита. Еще одно правило – не плавать в линзах! Лучше использовать очки с диоптриями или временно перейти на обычные", - советуют они.

После купания следует хорошо ополоснуть глаза чистой водой или специальными офтальмологическими растворами. А при покраснении, зуде или ощущении "песка" – посетить доктора, сообщает Областной офтальмологический диспансер Тюмени.

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