Обновленный сквер Славянский торжественно открыли в Тюмени

| Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Обновленный сквер Славянский торжественно открыли в Тюмени 11 июля. Событие приурочено к шестидесятилетнему юбилею, который отмечает Ленинский административный округ в 2025 году.

"Сквер Славянский является практически ровесником округа, он был создан в шестидесятые годы. Сегодня пришло время для его модернизации. Мы с вами, как коренные тюменцы, как коренные жители округов, всегда стараемся сохранить эти традиции, продолжать эти традиции, беречь то, что создается совместными усилиями. Реализация проекта стала возможной благодаря коммуникации между бизнесом, жителями и властью”, – произнес заместитель главы Тюмени Евгений Сорокин.

Руководитель управы Ленинского административного округа Илья Махарашвили сказал, что обновление сквера не состоялось бы без помощи бизнесменов, меценатов. Представителям тюменских организаций, которые подарили тюменцам современный облик любимого места, вручили благодарственные письма.

За счет средств инвесторов на территории сквера обустроили тротуары и ручей, наладили наружное освещение, оформили газоны, высадили деревья. Работы значительно улучшили инфраструктуру сквера, сделав его более удобным и привлекательным для жителей и гостей города.

В день открытия для тюменцев ждала насыщенная программа с выступлением местных творческих коллективов, интерактивными площадками с казачьими забавами, выставкой изделий от ремесленников.

Горожане оценили обновленный сквер, отмечают, что стало уютнее, ухоженнее.

"В начале двухтысячных годов здесь были фонтаны овальной формы. Только посадили тоненькие саженцы. Хорошо помню это время. Уже тогда казалось хорошо, начиналось благоустройство города. Сейчас иду и сравниваю: гордость берет. Комфортных прогулочных много не бывает. Чем больше их будет, тем лучше. Люблю этот город”, – поделилась Людмила Химич, переехавшая в Тюмень из Сургута.

Инна Пахомова