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Более 21 миллиарда рублей составил оборот общепита в Тюменской области за пять месяцев

Общество, 11:49 13 июля 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

21 млрд 356 млн рублей составил оборот общепита в Тюменской области за пять месяцев 2025 года. Это на 13,4% больше, чем годом ранее. По динамике регион на втором месте в УФО после Свердловской области. Таковы данные Росстата, с которыми ознакомился "Вслух.ру".

В мае жители Тюменской области заплатили максимальную в 2025 году сумму, общий чек составил 4 млрд 421 млн рублей. В марте и апреле он превышал 4,3 млрд рублей.

В целом по России оборот общепита составил 1 трлн 624,4 млрд рублей, что на 8,3% больше, чем годом ранее.

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# кафе , общепит , рестораны

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