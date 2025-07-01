Тюменские студенты посетили Китай по программе Международной школы Студтуризма

| Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Тюменские студенты посетили Международню школу Студтуризма "Китай — жемчужина Востока, хранящая тайны тысячелетий", которая прошла в городе Ухань с 23 по 27 июня.

В рамках школы десять российских студентов, среди которых были представители Тюмени, совместно с китайскими коллегами разрабатывали проектные инициативы. Участники предложили организовать телемосты между университетами, обменяться креативными открытками к памятным датам, организовать совместные культурные мероприятия, а также утвердить программы образовательного туризма, сообщает Moi-portal.ru.

Мероприятие стало важным шагом в развитии гуманитарного диалога между молодежью России и Китая и дало старт новой инициативе: открытию Проектного офиса по развитию приоритетных инициатив Дальневосточного федерального университета и ПУЦК.

Проектный офис будет координировать масштабное российско-китайское сотрудничество в сфере образования, науки и молодёжной политики. Среди ключевых направлений – академические обмены между преподавателями и студентами, совместные исследовательские проекты, проведение научных семинаров, тематических курсов, а также расширение студенческого туризма.