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Поликлиники Тюменской области пополнят 102 молодых специалиста

Общество, 11:41 14 июля 2025

Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

102 молодых врача выйдут на работу в учреждения здравоохранения Тюменской области. Они получили образование в Тюменском медицинском университете по целевой квоте, сообщает инфоцентр регионального правительства.

74 молодых специалиста окончили вуз по лечебному делу, 25 — по педиатрии и три — стоматологии. Всех молодых врачей направят на трудоустройство по месту заключения целевого договора.

"Мы совершенствуем систему здравоохранения Тюменской области. Улучшаем материально-техническую базу. С 2022 по 2024 год в регионе только в рамках нацпроекта "Здравоохранение" создано шесть ФАПов, приобретено и смонтировано 29 быстровозводимых модульных конструкций, поставлено 537 единиц медицинских изделий и 143 санитарных автомобиля. Готовим специалистов. Делаем все, чтобы увеличить доступность оказания медпомощи жителям", - сказал губернатор Тюменской области Александр Моор.

Систему здравоохранения региона продолжают совершенствовать в рамках нового нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь".

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# молодые специалисты , национальный проект Продолжительная и активная жизнь , нацпроект , Тюменский медицинский университет

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