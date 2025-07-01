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Тюменцы могут присоединиться к плетению маскировочных сетей для фронта

Общество, 12:25 14 июля 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Плетение маскировочных сетей для нужд СВО продолжается на площадке клуба детского творчества им. А.М. Кижеватова (ул. Мельничная, 1) и детско-юношеского центра "Пламя" (ул. 30 лет Победы, 140а) с 14 по 18 июля.

В "Кижеватовце" работа продлится и на выходных, сообщает городской департамент по спорту и молодежной политике. Присоединиться могут все желающие с 11 до 18 часов. 4+.

В социальной гостиной на базе развития творчества детей и юношества "Контакт" (ул. Олимпийская, 26) 15 июля пройдет мастер-класс "Сочный арбузик". Начало в 10 часов 30 минут, возрастное ограничение: 4+.

17 июля гостей ждет центр развития творчества детей и юношества "Бригантина" (проезд Солнечный, 6/1). В 16 часов здесь состоится музыкальная гостиная "Песни нашего детства", возрастное ограничение: 0+.

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# социальные гостиные

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