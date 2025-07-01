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Тюменцам предлагают сыграть в "Мафию" по мотивам романа Ильфа и Петрова

Общество, 08:43 15 июля 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Литературная игра "Мафия" по мотивам произведения Ильфа и Петрова "12 стульев" начнется в Тюменской областной научной библиотеке им. Менделеева (ул. Орджоникидзе, 59) 18 июля в 17 часов. На один час участники смогут стать Остапом Бендером, Кисой Воробьяниновым, Мадам Грицацуевой, Эллочкой-людоедкой и другими героями романа, сообщают организаторы.

"После распределения ролей в строжайшей тайне друг от друга игроки вытянут из коробка спички. Чья сломана, тот и коварный преступник. Вычислять его будут горожане и комиссар. За кем останется победа и кто получит бриллиант? Присоединяйтесь, чтобы решить исход игры", - пригласили библиотекари.

Стоимость: 200 рублей. Действует Пушкинская карта.

Возрастное ограничение: 12+.

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# Тюменская областная научная библиотека

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