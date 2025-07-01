469 человек оплатили проезд в тюменских автобусах по QR-коду

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

469 пассажиров воспользовались возможностью оплаты проезда в общественном транспорте посредством сканирования QR-кода с 1 по 13 июля, сообщает администрация Тюмени.

Напомним, в областной столице в июне ввели новую систему оплаты проезда. Первыми ее смогли испытать пассажиры 43-го маршрута. В тестовый период новшеством воспользовалось 123 человека.

С 8 июля приобрести билет с помощью системы быстрых платежей реально и на маршрутах №№ 4, 4д, 24, 31, 43к, 62, 65, 76, 83.

В салонах автобусов рядом с водителем размещена пошаговая инструкция нового способа оплаты и QR-код. На него пассажир наводит камеру мобильного устройства и через СБП рассчитывается за проезд.

Плюсы оплаты через QR-код: деньги моментально поступают на счет перевозчика, минуя водителя; не надо печатать чек (финансовая транзакция = билет); водитель не простаивает на остановке, обилечивая пассажиров.

Стоимость проезда посредством QR-кода такая же, как при оплате банковской картой – 31 рубль.