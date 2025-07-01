Первый Алемасовский бардовский фестиваль патриотической песни прошел в Тобольске

| Фото: со страницы Петра Вагина | Фото: со страницы Петра Вагина

Первый Алемасовский бардовский фестиваль патриотической песни открылся на базе палаточного лагеря "Авангард" в территории курорта "Алемасово". Гала-концерт состоялся 14 июля.

Пост о событии оставил в своем Telegram-канале глава города Пётр Вагин.

“Рад, что удалось пообщаться с ребятами, представителями патриотических клубов, общественных организаций в неформальной обстановке у костра”, – сказал он.

Петр Вагин уверен, что фестиваль станет площадкой для творческого обмена, новых идей и проектов, направленных на укрепление патриотизма и духовно-нравственных ценностей в молодежной среде.