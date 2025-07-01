Произведения Людовико Эйнауди прозвучат для тюменцев в исполнении солиста CAGMO

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Концерт солиста Cinema Anime Game Music Orchestra (CAGMO) Андрея Алейникова пройдет во Дворце культуры "Нефтяник" 26 июля в 18 часов, сообщает Тюменское концертно-театральное объединение.

Прозвучат самые значимые произведения Людовико Эйнауди для фортепиано. Композитор получил известность благодаря саундтреку к фильму "1+1".

"Сольный фортепианный концерт – это совершенно особый опыт, когда всё внимание сосредоточено на каждом звуке, каждом прикосновении к клавишам. Это откровенный диалог – один на один, между музыкантом и слушателем", - рассказали организаторы.

Приобрести билеты можно в кассах ТКТО, на сайте.

Возрастное ограничение: 16+.