  • 16 июля 202516.07.2025среда
  • USD77,9584
    EUR91,1531
  • В Тюмени 14..16 С 2 м/с ветер западный

Произведения Людовико Эйнауди прозвучат для тюменцев в исполнении солиста CAGMO

Общество, 08:27 16 июля 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Концерт солиста Cinema Anime Game Music Orchestra (CAGMO) Андрея Алейникова пройдет во Дворце культуры "Нефтяник" 26 июля в 18 часов, сообщает Тюменское концертно-театральное объединение.

Прозвучат самые значимые произведения Людовико Эйнауди для фортепиано. Композитор получил известность благодаря саундтреку к фильму "1+1".

"Сольный фортепианный концерт – это совершенно особый опыт, когда всё внимание сосредоточено на каждом звуке, каждом прикосновении к клавишам. Это откровенный диалог – один на один, между музыкантом и слушателем", - рассказали организаторы.

Приобрести билеты можно в кассах ТКТО, на сайте.

Возрастное ограничение: 16+.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# концерт , ТКТО

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
09:29 16.07.2025Перекрытие участка улицы Ленина в Тюмени продлили до сентября
09:18 16.07.2025Тюменские наставники могут поучаствовать в проекте "Лаборатория идей"
09:07 16.07.2025Юные тюменские художники напишут достопримечательности региона к форуму "Утро"
08:43 16.07.2025В Тюменском районе выберут лучшее подворье

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора