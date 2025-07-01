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На форум "Утро" в Тюмени поступило две тысячи заявок

Общество, 19:05 15 июля 2025

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Около 2 тыс. заявок получили организаторы форума "Утро" от желающих стать его участниками. Данные привели на совещании с представителями ведомств, работающих с молодёжью в регионах Уральского федерального округа, сообщает региональный департамент общественных связей.

"Утро" - единственный форум в России, который ежегодно меняет город своего проведения в пределах Уральского федерального округа. Все регионы УФО выполняют общее дело — мы работаем на узнаваемость бренда форума", - сказала директор департамента общественных связей Тюменской области Ирина Широкова.

Напомним, "Утро" пройдет в Тюмени с 24 по 29 сентября. Интерес к форуму, как и количество заявок от желающих обсудить тему "Молодые профессионалы России", растёт с каждым днём.

Участники затронут актуальные вопросы – от сферы IT и работы с информацией до построения индивидуальных профессиональных траекторий развития.

Присоединиться к команде молодых профессионалов можно по ссылке. Заявки принимают до 24 июля.

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# Ирина Широкова , Форум Утро

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