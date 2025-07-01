12 тыс. жителей Тюменской области пострадали от клещей с начала сезона

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

27 случаев заболевания клещевым энцефалитом и 43 клещевым боррелиозом зарегистрировано в Тюменской области на 14 июля. Всего по поводу клещей к медикам обратились около 12 тыс. жителей региона, из них 18 % - дети до 14 лет, сообщает управление Роспотребнадзора по Тюменской области.

С начала сезона, с марта, случаи присасывания клещей отмечены во всех муниципальных образованиях области. Экстренную профилактику противоклещевым иммуноглобулином получили 100 % пострадавших.

В случае присасывания клеща необходимо как можно раньше обратиться за медицинской помощью. Жителям Тюмени окажут помощь в приемном отделении Тюменской областной инфекционной клинической больницы (ул. Комсомольская, 54а). Жителям области - в областных больницах в муниципальных образованиях.