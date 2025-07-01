Новые камеры контроля скорости заработали на трассе Тюмень - Ханты-Мансийск
Новые устройства видеофиксации установили на самых скоростных участках трассы Тюмень - Ханты-Мансийск. Фиксировать нарушения они будут по обе стороны дороги, сообщает Главное управление строительства Тюменской области.
Как отметили в управлении, это не единстсенный способ контроля движения на аварийных участках трассы. Также здесь работают мобильные комплексы фиксации нарушений, а на отдельных участках автоинспекторы используют беспилотники.