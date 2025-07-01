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Новые камеры контроля скорости заработали на трассе Тюмень - Ханты-Мансийск

Общество, 12:47 16 июля 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Новые устройства видеофиксации установили на самых скоростных участках трассы Тюмень - Ханты-Мансийск. Фиксировать нарушения они будут по обе стороны дороги, сообщает Главное управление строительства Тюменской области.

Как отметили в управлении, это не единстсенный способ контроля движения на аварийных участках трассы. Также здесь работают мобильные комплексы фиксации нарушений, а на отдельных участках автоинспекторы используют беспилотники.

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# камеры , Тюмень - Ханты-Мансийск

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