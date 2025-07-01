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Тюменской семье передали солдатский медальон родственника-участника Великой Отечественной войны

Общество, 17:34 16 июля 2025

департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области | Фото: департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области

Солдатский медальон родственника-участника Великой Отечественной войны передали тюменской семье поисковики, сообщает информационный центр правительства региона.

На территории Мосальского района Калужской области поисковым отрядом "Память" Обнинска в 2015 году обнаружено санитарное захоронение. В нем были останки 29-ти бойцов Красной армии. Среди них — Ефим Тихонович Решетников. Его имя было установлено по вкладышу солдатского медальона.

Поиски Ефима Решетникова несколько лет назад начала его родственница, жительница Тюмени Евгения Диденко. Долгое время семья считала своего героя пропавшим без вести.

В штабе регионального отделения Российского движения детей и молодежи "Движение первых" в Тюмени сегодня прошло торжественное событие — передача вкладыша из солдатского медальона бойца семье.

"Ефим Тихонович Решетников — один из тех, кто не прожил собственную жизнь ради нашего будущего. Поэтому сейчас в присутствии наших ребят-активистов передаем семье солдатский медальон с тем, чтобы восстановить страницы семейной истории. Большое спасибо и поисковикам — это хороший пример для того, чтобы каждый из них продолжал свой нелегкий труд, понимая, как это вознаграждается в финале", – сказал заместитель губернатора Тюменской области Алексей Райдер.

Алексей Райдер вручил солдатский медальон племяннику павшего участника Великой Отечественной войны, участнику боевых действий в Афганистане, подполковнику в отставке Николаю Бею.

департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области | Фото: департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области

Председатель регионального отделения ДОСААФ России Жаксылык Шайкенов передал семье героя книгу, в которой увековечен Ефим Тихонович, а также заключение экспертизы на записку-вкладыш медальона.

Ефим Тихонович Решетников захоронен в братской могиле "Долина смерти" в дер. Барсуки Мосальского района Калужской области.

Напомним, жители Тюменской области могут разместить информацию и документы о своих родственниках-участниках Великой Отечественной войны в "Книге памяти Тюменской области".

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# Алексей Райдер , Великая Отечественная война , поисковики

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