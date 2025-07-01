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Межнациональный форум "Мы — единое целое" второй раз пройдет в Тюмени

Общество, 18:13 26 июля 2025

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Второй межнациональный форум "Мы — единое целое" пройдет в Тюмени 12 декабря. Мероприятие, направленное на укрепление межнационального согласия и единства, соберет представителей национально-общественных объединений, местных отделений Ассамблеи народов России, общественных организаций, молодежи и студентов.

Подготовка к мероприятию уже началась. Как сообщили организаторы, программа форума включит три ключевых направления работы. Руководители местных отделений ассамблеи смогут принять участие в обучающем семинаре по написанию губернаторских грантов. Для студентов вузов и ссузов организуют мастер-класс "Современный молодой человек: как работать и вовлекать". Лидеры национальных объединений поучаствуют в панельной дискуссии "Унификация подходов к реализации государственной национальной политики". Завершится форум подведением итогов и концертной программой с участием тюменских творческих коллективов.

"Наша главная задача — создать пространство для диалога и взаимопонимания между представителями разных народов. Форум является уникальным по своей целевой аудитории. Он станет площадкой для обмена опытом и поиска новых решений в сфере национальной политики", - отметил председатель регионального отделения Ассамблеи народов России Евгений Воробьев.

Отметим, проект проведения II Межнационального форума "Мы — единое целое" стал победителем конкурса грантов губернатора Тюменской области в 2025 году.

Любовь Голышева

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# Евгений Воробьев , межнациональные отношения , форум

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