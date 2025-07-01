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В Восточном округе Тюмени ко Дню города откроют обновленные дворы

Общество, 13:20 18 июля 2025

администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

Комплексное благоустройство дворовой территории на ул. Олимпийской, 22 - 24 в тюмени завершено на 92 %. Соседний двор на ул. Олимпийской, 32 - 34 готов на 73 %, сообщает городская администрация.

Здесь появились новые детские и спортивные площадки, пешеходные дорожки, места для отдыха, современное освещение, высажены новые кустарники и клумбы. Особое внимание при благоустройстве уделяется озданию безбарьерной среды и безопасности для жителей всех возрастов.

Часть обновленных территорий торжественно откроют уже к 439-летию Тюмени. Традиционно в приемке готовых объектов поучаствуют инициативные жители микрорайона.

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