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Строительные работы на новых очистных сооружениях в Упорово выполнены на 80 %

Экономика, 16:38 18 июля 2025

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

На 80 % выполнено строительство новых канализационных очистных сооружений в с. Упорово. Строители уже смонтировали всё подземное технологическое оборудование, включая блоки биологической очистки, резервуар усреднителя стоков, сообщает департамент жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области.

Также установили колодец-гаситель, регулирующий резервуар и головную канализационную насосную станцию, внутриплощадочные сети водоснабжения, водоотведения, тепловые сети и освещения.

Строительство объекта началось летом прошлого года. Современный объект будет эффективно очищать сточные воды как из централизованной системы, так и привозимые ассенизаторскими машинами.

Одновременно с этим, специалисты проложили около 4,5 тыс. м межпоселковых сетей, что составляет 43 % от плана.

Отметим, мощность канализационных очистных сооружений составляет 1 тыс. 519 куб. м стоков в сутки, что полностью покроет потребности районного центра и посёлков в радиусе 40 км.

Работы выполняются с опережением сроков. По контракту завершить строительство должны летом 2026 г.

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# ЖКХ , очистные сооружения , Упорово

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