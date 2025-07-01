В России стартовала акция-конкурс "Связующая нить"

| Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Стартовала Всероссийская историко-патриотическая акция-конкурс "Связующая нить", посвященная памяти защитников Отечества.

Акция направлена на изучение истории семей в контексте Великой Отечественной войны и специальной военной операции (СВО), формирование у детей, подростков и молодежи чувства патриотизма и ответственности за будущее страны.

На конкурс допускаются работы в разных литературных формах: рассказы, эссе, очерки, стихотворения и др. Прием работ стартовал 1 июля на официальном сайте проекта связующаянить.рф и продлится до 15 октября 2025 года. Участниками могут стать граждане России в возрасте от 8 до 23 лет. Участие бесплатное.

Организаторы проекта — Движение "За молодежь" и Комитет семей воинов Отечества (КСВО) при поддержке Общественной палаты РФ и Минпросвещения РФ.

Проект поддержал советский и российский актер, режиссер и сценарист Никита Михалков. В жюри и экспертный совет конкурса вошли известные писатели, видные деятели культуры, искусства, медиа, члены ОП РФ и другие общественные деятели.

Автор проекта — член Общественной палаты РФ, председатель движения "За молодежь" Евгений Мартынов. "Участники конкурса через разговор с родными переосмыслят истории своих семей и их героев в контексте Великой Отечественной войны и СВО, а также укрепят связи между поколениями, выразив чувство благодарности к подвигу советского солдата и действующим участникам СВО. Ведь тогда и сейчас идет одна борьба — за нашу землю, за право жить!" — отметил он.

Как отметила руководитель КСВО Юлия Белехова, проект "Связующая нить" соединяет прошлое и настоящее - это призыв, чтобы никто из героев не был забыт, а историю никто и никогда не смог переписать. "Герои сегодня есть, особенно в зоне проведения СВО, но героем можно стать и здесь. Надо ответить самому себе на вопрос о том, что ты делаешь сегодня для общей победы, на что ты готов и чем ты можешь быть полезен", — подчеркнула она.

По словам председателя Жюри конкурса, первого заместителя Секретаря Общественной палаты РФ, Героя России Вячеслава Бочарова, "Связующая нить" — это один их тех ярких патриотических проектов, которые помогут молодым людям разобраться в исторической истине и осознать, что они живут в стране победителей.

Проект реализуется с использованием гранта президента Российской Федерации, предоставленного Президентским фондом культурных инициатив.

Победители конкурса получат памятные дипломы, ценные призы, а также их ждет личное общение с членами жюри и экспертного совета. Лучшие работы будут опубликованы в итоговом сборнике "Связующая нить". Церемония награждения пройдет в Москве в конце 2025 года.