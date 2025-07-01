Новые дороги построят в районах Казарово и Березняковский к 15 октября
До 15 октября запланировано завершение работ по строительству дорог в жилом районе Казарово. Об этом рассказал глава Тюмени Максим Афанасьев.
Здесь запланировано строительство около 0,45 км проезжей части. Сейчас ведутся строительно-монтажные работы на ул. Ромашковой и Ивовом проезде.
Вскоре дорожники приступят к работам на ул. Клеверной. Готовность объектов составляет 40%. Ведётся устройство тротуаров, канав, укладка песчано-щебёночного основания.
В жилом районе Березняковский в течение строительного сезона планируется проложить 1,1 км новых дорог. Работы идут на улицах Александровской и Пуровской, скоро начнётся строительство на Уютной. Готовность объектов - 50%.