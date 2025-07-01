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Жители Тюменской области купили товаров на 163,5 млрд рублей за три месяца

Экономика, 12:03 24 июля 2025

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Товаров на 163,5 млрд рублей купили жители Тюменской области за первый квартал 2025 года. Это 100,7 % к тому же периоду года ранее. В перерасчете на душу населения, один покупатель потратил на эти цели 100,9 тыс. рублей, что больше, чем в среднем по России – 96,3 тыс. рублей.

Такие данные привел департамент экономики Тюменской области в итогах социально-экономического развития региона за первый квартал.

Вместе с тем, на 106,9 % увеличился и объем платных услуг. Жители региона потратили на эти цели 54,4 млрд рублей. На каждого пришлось 31,8 тыс. рублей. В числе наиболее популярных услуг – коммунальные. От общего объема их доля составила 2,4 %, транспортные - 17,5 %, медицинские – 11,3 %, бытовые – 8,6 %. По всем наблюдается прирост, самый существенный – плюс 132 % на услуги туристических агентств.

Оксана Корнеенкова

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# товары , услуги

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