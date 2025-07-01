Обновленный двор открыли по улице Домостроителей в Тюмени
Открытие обновленного двора дома № 16 по ул. Домостроителей состоялось в Тюмени 23 июля.
Управа Ленинского округа и Центр Русской культуры пригласили жителей отпраздновать открытие пространства ко Дню города. Во дворе появились уютные зеленые зоны отдыха, удобные парковки, яркие игровые комплексы для детей и подростков.
Особое внимание привлекла спортивная зона, оборудованная специально для поклонников уличного футбола и баскетбола.
Территория ожила благодаря освещению, продуманной системе водоотведения, обеспечивающей чистоту даже в дождливую погоду.