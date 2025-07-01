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Обновленный двор открыли по улице Домостроителей в Тюмени

Общество, 18:24 23 июля 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив) | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив)

Открытие обновленного двора дома № 16 по ул. Домостроителей состоялось в Тюмени 23 июля.

Управа Ленинского округа и Центр Русской культуры пригласили жителей отпраздновать открытие пространства ко Дню города. Во дворе появились уютные зеленые зоны отдыха, удобные парковки, яркие игровые комплексы для детей и подростков.

Особое внимание привлекла спортивная зона, оборудованная специально для поклонников уличного футбола и баскетбола.

Территория ожила благодаря освещению, продуманной системе водоотведения, обеспечивающей чистоту даже в дождливую погоду.

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# благоустройство , управа ЛАО

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