Выставку городского транспорта организуют на площади у технопарка в Тюмени

| Фото: администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

Выставка общественного транспорта будет работать у Тюменского технопарка 25 июля с 11 до 13 часов. Жителям и гостям областного центра представят современные модели автобусов НефАЗ и ЛиАЗ, которые используются для перевозки пассажиров и багажа по городским маршрутам.

Гостям мероприятия расскажут об условиях работы водителей автобусов на маршрутах регулярных перевозок и установленных льготах. Также познакомят с системой городского общественного транспорта, с работой Тюменской транспортной системы и видами оплаты.

Желающие поучаствуют в викторине "Транспорт общего пользования в городе Тюмени", сообщили в городском департаменте дорожной инфраструктуры и транспорта.