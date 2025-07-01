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Выставку городского транспорта организуют на площади у технопарка в Тюмени

Общество, 12:58 24 июля 2025

администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

Выставка общественного транспорта будет работать у Тюменского технопарка 25 июля с 11 до 13 часов. Жителям и гостям областного центра представят современные модели автобусов НефАЗ и ЛиАЗ, которые используются для перевозки пассажиров и багажа по городским маршрутам.

Гостям мероприятия расскажут об условиях работы водителей автобусов на маршрутах регулярных перевозок и установленных льготах. Также познакомят с системой городского общественного транспорта, с работой Тюменской транспортной системы и видами оплаты.

Желающие поучаствуют в викторине "Транспорт общего пользования в городе Тюмени", сообщили в городском департаменте дорожной инфраструктуры и транспорта.

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# выставка , общественный транспорт

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