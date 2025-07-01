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В тюменской "Подземке" в День города пройдут фотовыставка, лекции и мастер-классы

Общество, 17:01 24 июля 2025

ТАРКИ

Шопинг от локальных брендов, фотовыставка, лекции и мастер-классы ожидают гостей креативного пространства "Подземка" на набережной Туры в День города, 26 июля, с 15 до 22 часов.

По информации Тюменского агентства развития креативных индустрий, тюменцы и туристы смогут приобрести одежду бренда "Хочу ещё"; авторские украшения art.bijou; парфюмерию для дома и тела MY SALUTE и другое.

В 15 часов начнёт работу фотовыставка "Жизнь в городе Т", где будут вручены дипломы участникам. В это же время пройдёт лекция-беседа "Городские истории сквозь объектив" от Ирины Квасовой и Евгении Стахович.

С 16 до 18 часов Ольга Антонова расскажет, как попасть в рекламу и кино. В 19 часов начнется кинопоказ от компании "Пушки".

ТАРКИ ТАРКИ ﻿

Мастерская Boxwood проведёт мастер-класс по изготовлению мерча.

Возрастное ограничение: 6+.

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# креативные индустрии

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