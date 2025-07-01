Российские компании предпочитают оплату через СБП

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Количество компаний, которые подключили оплату через Систему быстрых платежей (СБП), к концу второго квартала 2025 года превысило 2,5 млн. Их клиенты с апреля по июнь оплатили таким образом покупки на общую сумму 2,2 трлн рублей. Это в 1,4 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает Банк России.

Всего, по данным регулятора, во втором квартале 2025 года через СБП прошло 4,6 млрд операций на сумму 24,8 трлн рублей. Почти треть из них приходится на оплату товаров и услуг. Ежедневно торговые и сервисные компании принимают через СБП в среднем 15 млн платежей. По-прежнему активнее других этот способ оплаты подключают малые предприятия. С СБП работает треть таких компаний.

Возросли количество (в 1,5 раза) и сумма (в 1,4 раза) выплат, которые граждане получили через СБП от страховых компаний, брокеров и других юридических лиц, в том числе в виде кешбэка.