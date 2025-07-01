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14 проектов тобольских инвесторов включены в региональный реестр

Экономика, 17:13 30 июля 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

14 проектов из Тобольска включены в реестр инвестиционных проектов Тюменской области за первое полугодие 2025 г. Основные сферы: медицина, общественное питание, производство мебели и гостиничный бизнес.

По информации регионального инвестагентства, общий объем инвестиций — более 405 млн рублей. Планируется создать более 220 рабочих мест. Реализовано 12 проектов.

"Город активно развивает туристическую привлекательность. Отдельное внимание — объектам культурного наследия: реконструкция исторического магазина Марейна с открытием ресторана, открытие кафе в доме купцов Володимировых, запуск хостела на территории БСИ-2 с возможностью размещения до 1500 гостей", - уточнили в инвестиционном агентстве.

Город входит в топ-5 самых комфортных городов России среднего размера и продолжает активно развивать инвестиционный климат.

По вопросам организации бизнеса обращаться: +7 922 005-53-20, директор представительства инвестагентства в Тобольске Алла Ларионова, tobolskzone@obl72.ru.

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# инвестиционное агентство Тюменской области

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