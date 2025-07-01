В тюменских ветеринарных аптеках выявили контрафактные препараты

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Контрафактные препараты выявлены в ходе рейда в ветеринарные аптеки Тюмени. Руководство учреждений ответит за их размещение и реализацию перед прокуратурой, сообщает региональное управление Россельхознадзора.

Проверке подлежали четыре аптеки, имеющие лицензии. Среди выявленных контрафактных препаратов имеются: "Доксифин" 50 мг (производитель Livisto, Бразилия); "Мелоксидин" 50 мг (производитель Сева Санте Анималь, Франция); "Тиксфли 500 мг (таблетки для собак средних пород (10-20 кг)" (производитель: Hebei Weierli Biotechnology Co., Ltd/Хебей Вейерли Биотех Групп Ко., Лтд.); "Ветмедин S" (производитель "Lavet Pharmaceuticals Ltd", Венгрия).

"Хранение лекарственных препаратов не систематизировано, отсутствуют стеллажные карты; не выделены зоны для хранения препаратов с истекшим сроком годности; отсутствуют документы (сертификат, удостоверение), подтверждающие квалификацию работников; лекарственные препараты, отпускаемые по рецепту, размещены в свободном доступе и хранятся с препаратами, отпускаемыми без рецепта; в реализации находятся лекарственные препараты с истекшим сроком годности", - рассказали в ведомстве.

Применение контрафактных лекарственных препаратов может причинить вред домашним и сельскохозяйственным животным. Проверить ввод в гражданский оборот лекарственных препаратов для ветеринарного применения препаратов можно, отсканировав код.

При получении любой информации об обращении контрафактных, фальсифицированных и недоброкачественных лекарственных средств необходимо проинформировать управление по телефону: (3452)43-97-82 или e-mail: vtngit72@fsvps.gov.ru.