Хозяйства Казанского района перешагнули экватор кормозаготовки

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

10 тыс. 841 тонн сенажа заготовили хозяйства Казанского района - 59 % плановой потребности. Сена припасено 3 тыс. 915 тонн - 47 % плана, сообщает администрация муниципалитета.

"Сельхозпредприятия одновременно решают несколько важных задач: заготовку кормов для животноводства и уход за яровыми культурами. Работа ведётся с учётом погодных условий, чтобы сохранить качество кормовой базы для животноводческих хозяйств", - уточнили в администрации.

Также на повестке дня у сельхозпредприятий контроль состояния посевов этого года. По данным на 28 июля, химпрополка завершена на площади 58,5 тыс. га. Обработка паров выполнена на 61 %.