  • 30 июля 202530.07.2025среда
  • USD82,2197
    EUR94,9976
  • В Тюмени 16..18 С 3 м/с ветер северо-западный

Хозяйства Казанского района перешагнули экватор кормозаготовки

Экономика, 16:51 30 июля 2025

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

10 тыс. 841 тонн сенажа заготовили хозяйства Казанского района - 59 % плановой потребности. Сена припасено 3 тыс. 915 тонн - 47 % плана, сообщает администрация муниципалитета.

"Сельхозпредприятия одновременно решают несколько важных задач: заготовку кормов для животноводства и уход за яровыми культурами. Работа ведётся с учётом погодных условий, чтобы сохранить качество кормовой базы для животноводческих хозяйств", - уточнили в администрации.

Также на повестке дня у сельхозпредприятий контроль состояния посевов этого года. По данным на 28 июля, химпрополка завершена на площади 58,5 тыс. га. Обработка паров выполнена на 61 %.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# АПК , заготовка кормов , Казанский район

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:13 30.07.202514 проектов тобольских инвесторов включены в региональный реестр
16:51 30.07.2025Хозяйства Казанского района перешагнули экватор кормозаготовки
15:45 30.07.2025Новые виды снеков выпустил тюменский завод "Грин лайф"
15:34 30.07.2025Тюменский инженер разработал иностранный аналог гидравлического перфоратора

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора