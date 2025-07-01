Прием заявок на конкурс для журналистов "ПРО газ" продлен до конца августа

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

До 31 августа продлен прием заявок на Всероссийский конкурс журналистов и блогеров "ПРО газ". Участвовать могут журналисты федеральных, региональных и местных СМИ, а также блогеры – авторы публикаций, посвященных работе газовой отрасли России, сообщают организаторы.

Победителей определят в шести номинациях: лучший сюжет на телевидении и видеохостингах; лучшая статья в печатной газете; лучшая статья в информационном агентстве; лучшая статья в интернет-издании; лучшая публикация в социальных сетях и блогах; лучший материал в эфире радиостанции.

Жюри оценит работы, опубликованные в период с 1 января 2024 по 31 августа 2025 года. Подведение итогов и награждение победителей состоится в октябре в рамках Петербургского международного газового форума.

Для участия в конкурсе авторам необходимо заполнить заявку и направить ее на почту konkursgaz@yandex.ru. Ознакомиться с положением и формой заявки можно по ссылке.