  • 30 июля 202530.07.2025среда
  • USD82,2197
    EUR94,9976
  • В Тюмени 17..19 С 4 м/с ветер северный

Прием заявок на конкурс для журналистов "ПРО газ" продлен до конца августа

Общество, 15:12 30 июля 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

До 31 августа продлен прием заявок на Всероссийский конкурс журналистов и блогеров "ПРО газ". Участвовать могут журналисты федеральных, региональных и местных СМИ, а также блогеры – авторы публикаций, посвященных работе газовой отрасли России, сообщают организаторы.

Победителей определят в шести номинациях: лучший сюжет на телевидении и видеохостингах; лучшая статья в печатной газете; лучшая статья в информационном агентстве; лучшая статья в интернет-издании; лучшая публикация в социальных сетях и блогах; лучший материал в эфире радиостанции.

Жюри оценит работы, опубликованные в период с 1 января 2024 по 31 августа 2025 года. Подведение итогов и награждение победителей состоится в октябре в рамках Петербургского международного газового форума.

Для участия в конкурсе авторам необходимо заполнить заявку и направить ее на почту konkursgaz@yandex.ru. Ознакомиться с положением и формой заявки можно по ссылке.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# блогеры , газ , журналисты , конкурс

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
15:23 30.07.2025Реконструкция газовой котельной на ул. Механизаторов в Тюмени выполнена на 80%
15:12 30.07.2025Прием заявок на конкурс для журналистов "ПРО газ" продлен до конца августа
15:01 30.07.2025В тюменских ветеринарных аптеках выявили контрафактные препараты
14:49 30.07.2025С культурным наследием коренных народов Севера тюменцев знакомят на выставке

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора