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Хакеры атакуют промышленные предприятия Урала

Общество, 18:21 30 июля 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Компания RED Security представила результаты исследования DDoS-атак за первое полугодие 2025 года. За этот период было отражено более 3,5 тысяч атак на организации Уральского федерального округа, в том числе Тюменской области.

Общее количество DDoS-атак на российские компании с января по июнь 2025 года выросло в четыре раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигло 69 тысяч. Примерно 41% из них был нацелен на регионы России. На организации уральских регионов за это же время было направлено более 3,5 тысяч атак, то есть примерно 12,5% от общего объема инцидентов по стране. Рост активности злоумышленников аналитики связывают с увеличением доступности инструментов для проведения DDoS-атак и хактивизмом – политически мотивированными действиями хакеров.

Самая мощная атака на Урале в пике достигла 140 Гбит/с, а самая продолжительная длилась 5,5 часов. В целом в первой половине 2025 года ключевыми мишенями киберпреступников стали отрасли горнодобывающей промышленности и ретейла. Аналитики центра мониторинга и реагирования на кибератаки RED Security SOC отмечают, что промышленность чаще является мишенью целенаправленных атак, ориентированных на остановку бизнес-процессов или долгий и незаметный шпионаж.

"DDoS-атаки технически эволюционируют, и активность хактивистов тоже только растет. Это говорит о том, что риски прерывания бизнес-процессов вследствие атак на веб-ресурсы становятся все более вероятными. При этом DDoS перешел в категорию инструментов не только политического, но и экономического давления. Все чаще встречаются случаи, когда злоумышленники требуют у компании выкуп за прекращение атаки и восстановление доступности ее веб-ресурсов. Поэтому мы рекомендуем обязательно учитывать и контролировать эти риски, применяя технические средства защиты", – подчеркнул Михаил Горшилин, руководитель направления управляемых сервисов кибербезопасности компании RED Security.

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