Будущие первоклашки из Увата получили ранцы к школе

| Фото: ТГ-канал Андрея Артюхова | Фото: ТГ-канал Андрея Артюхова

Рюкзаки с необходимым набором школьных принадлежностей получили будущие первоклассники из семей участников СВО в Уватском округе. Подарки им вручил первый заместитель председателя Тюменской областной Думы, региональный координатор партпроекта "Новая школа" Андрей Артюхов в рамках ежегодной акции "Собери ребенка в школу".

Параллельно прошла встреча с семьями военнослужащих и главой округа Вячеславом Елизаровым. "За чашкой чая женщины поделились, что всегда на связи с супругами, мужья неоднократно приезжали в отпуск. Все возникающие вопросы решаются оперативно, жены бойцов находят время и для волонтерской работы", - рассказал по итогам Андрей Артюхов в своих соцсетях.

Напомним, акция ЕР "Собери ребенка в школу" продлится до 1 сентября. Каждый год участие в ней принимают депутаты всех уровней, общественники, предприниматели, активисты ервичек партии. Только в 2024 году такую поддержку получили свыше 660 тюменских школьников, из них 52 — дети бойцов СВО.