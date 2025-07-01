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Тобольск за полгода посетили 180 тысяч туристов

Общество, 17:23 31 июля 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

180 тысяч человек посетили Тобольск в первом полугодии 2025 года. Рост турпотока по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 11,5%, сообщил в своем Telegram-канале глава города Петр Вагин.

Он отметил, что город предлагает массу поводов для культурного отдыха и незабываемого отпуска. Так, в этом году в городе провели фестиваль "Лето в Тобольском кремле", на котором побывали 10 тысяч туристов со всех уголков России. Также состоялся первый Алемасовский бардовский фестиваль патриотической песни в палаточном лагере "Авангард".

"Прошли фестивали, воспевающие богатейшую культуру народов нашей страны: "Театр Наций FEST", областной Сабантуй, XVI фестиваль исторической реконструкции "Абалакское поле" — событие, давно ставшее визитной карточкой региона, праздник музыки, истории, ремёсел и творчества "Знаковое место", - отметил глава Тобольска.

Среди спортивных мероприятий, интересных туристам, он назвал Всероссийский мультиспортивный проект "Стальной характер", который реализуется при поддержке компании СИБУР и программы социальных инвестиций "Формула хороших дел". Более тысячи участников из 12 регионов страны и Узбекистана присоединились к первому приключенческому триатлону. В межрегиональных соревнованиях главных управлений МЧС России по пожарно-спасательному спорту приняли участие 197 спортсменов из Тюменской, Свердловской, Челябинской, Курганской областей, Ямала и Югры.

"Конечно, помимо мероприятий наш город притягивает особой атмосферой старины, которую мы всеми силами сохраняем, бережно реставрируем с помощью программы "Тобольск настоящий" - совместного проекта Тобольска, правительства Тюменской области и компании СИБУР. В августе в городе также будет много поводов для встреч", - написал глава города.

Он добавил, что осенью жителям и гостям Тобольска станет доступен новый туристический маршрут, посвященный П.П. Ершову. Гости могут посетить туристические объекты, связанные с жизнью и деятельностью П.П. Ершова в Ишиме, Тюмени и Тобольске. Запустить тур планируется ближе к осенним каникулам.

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