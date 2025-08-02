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В Омутинской мужской консультации выявили шесть случаев рака

Общество, 09:59 02 августа 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 2,7 тыс. мужчин, 67 % от запланированных осмотров, побывали в мужской консультации Омутинской ЦРБ с начала 2025 г. За это время диагностировано шесть случаев злокачественных новообразований и 88 случаев предрака, сообщает пресс-служба медучреждения.

Во время осмотров у 195 мужчин выявлены хронические неинфекционные заболевания. Заботятся в консультации и о доступности медицинских услуг для всех категорий населения: 441 мужчину осмотрела выездная мобильная бригада на сельских территориях.

Активная диагностика, направленная на раннее выявление онкологических заболеваний, является одной из основных задач реализации нового национального проекта "Продолжительная и активная жизнь" и его региональной составляющей по борьбе с онкологическими заболеваниями.

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