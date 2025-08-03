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Участник регионального проекта "Боевой кадровый резерв" - первый на "72 сап фест"

Общество, 13:32 03 августа 2025

Фото: ИА "Тюменская линия"

Участник регионального проекта "Боевой кадровый резерв Тюменской области" Николай Бабкин первым завершил пятикилометровый заплыв на фестивале сапсерфинга "72 сап фест"

Проект "Боевой кадровый резерв" на фестивале представляла команда из трех человек – Мадина Бухарина Ольга, Воронцова и Николай Бабкин, сообщает Информационный центр правительства Тюменской области.

Николай Бабкин плыл на сапе впервые в жизни.

"Впечатления обалденные. Первый раз сел на него, и вот как получилось", – поделился впечатлениями участник специальной военной операции.

"Боевой кадровый резерв" - региональный аналог федеральной образовательной программы для участников СВО "Время героев".

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