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Три мотоцикла и УАЗ отправили жители Тюменской области в помощь бойцам СВО

Общество, 15:43 05 августа 2025

ТГ-канал Андрея Артюхова | Фото: ТГ-канал Андрея Артюхова

Новую партию гуманитарного груза подготовили инициативные жители Тюменской области и члены депутатской фракции "Единая Россия" областной думы для земляков в зоне СВО.

Как рассказал руководитель фракционного собрания, первый заместитель председателя облдумы Андрей Артюхов, на этот раз на фронт уйдет автомобиль УАЗ от партийцев Омутинского округа.

"Это не первая машина, отправленная неравнодушными жителями муниципалитета в помощь бойцам. УАЗ будет заниматься подвозом медикаментов, эвакуацией раненых. Также на фронт отправится другая техника, в том числе три мотоцикла, купленные тюменскими предпринимателями. Они будут направлены подразделениям саперов и штурмовой пехоты, чтобы помочь им в решении боевых задач", - написал Андрей Артюхов в своих соцсетях.

Доставят технику на фронт активисты областной общественной организации "Офицеры России" под руководством Александра Сукаченко.

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# Андрей Артюхов , облдума , помощь , СВО

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