Летние умные каникулы в Тобольске проходят на площадке "Сибуринтех"

Общество, 09:17 07 августа 2025

Культурно-образовательная сессия "Летние умные каникулы в Тобольске" проходит на площадке инновационного центра "Сибуринтех". В ней участвуют преподаватели из разных регионов России, написал глава города Петр Вагин в своих аккаунтах в соцсетях.

"В этом году география участников впечатляет: Тобольск, Москва, Ейск, Ростов, Татарстан, Карачаево-Черкесия, Волгоград, Амур - Свободный, Мордовия, Благовещенск, Нижний Новгород, Калининград, Сургут, Нижнекамск, Тюмень. Преподаватели, эксперты и увлечённые профессионалы делятся знаниями и открывают новое. Обсуждают искусственный интеллект и цифровые технологии, экологическую устойчивость, историческое наследие и современные образовательные тренды. Пять дней будут работать в том числе на территории Кремля, курорте Алемасова, в Тобольском многопрофильном техникуме, на Базарной площади", - рассказал Вагин.

Он пожелал участникам вдохновения, ярких открытий и плодотворной работы.

# Петр Вагин , СИБУРИНТЕХ , Тобольск

﻿
