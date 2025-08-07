Тюменцев зовут на образовательный проект для начинающих и профессиональных дизайнеров
Стартовал второй сезон образовательного проекта "Дизайн-марафон". Подать заявку могут графические, цифровые дизайнеры, дизайнеры среды, а также представители органов власти, учреждений, компаний и организаций, которым интересна разработка региональных дизайн-решений, сообщает департамент информатизации региона.
Участники будут работать над реальными задачами: от фирменных стилей учреждений до редизайна пространств населенных пунктов. По итогам проекта партнеры смогут получить несколько дизайн-решений для рассмотрения к реализации, а также доступ к базе талантливых дизайнеров с перспективой привлечения к региональным проектам.
Регистрация открыта до 10 августа по ссылке.