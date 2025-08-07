Шестерых мотоциклистов наказали за ночную езду по центру Тюмени

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Шестерых мотоциклистов привлекли к ответственности сотрудники Госавтоинспекции в центре Тюмени в ночь на 7 августа за нарушение требований дорожных знаков.

Напомним, знаки "Движение мотоциклов запрещено" появились на центральных улицах города с 28 июля. По решению администрации был введён запрет на движение двухколёсного транспорта с 22 до 7 часов.

Наряды ДПС несут службу в центре Тюмени в ночное время, учитывая обращения тюменцев, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.