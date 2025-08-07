  • 7 августа 20257.08.2025четверг
Фантомный класс по стоматологии для тюменских студентов-медиков откроют в сентябре

Общество, 17:10 07 августа 2025

www.tyumsmu.ru

Новый фантомный класс на 15 мест откроют в институте стоматологии Тюменского медицинского университета в сентябре. Он воссоздает рабочее место врача-стоматолога, позволяет смоделировать различные клинические ситуации и полностью соответствует современным стандартам стоматологического образования, сообщает пресс-служба вуза.

"Процесс обучения станет еще более наглядным. На рабочем месте преподавателя установлена видеокамера, за его действиями можно наблюдать на индивидуальных мониторах, которыми оснащены все места для обучающихся. Трансляцию можно записывать и пересматривать", - отметили преподаватели.

На занятиях будущие врачи познакомятся с современными цифровыми технологиями в стоматологии: с помощью интраорального сканера, которым оснастили учебный класс, они научатся проводить стоматологическое 3D-сканирование.

Новые технологии будут применяться и при оценивании студентов. Сканирование их работ и автоматическое сравнение с эталонным образцом даст объективное заключение.

